​За добу Сили оборони ліквідували 790 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 790 окупантів, 4 танки РФ, 3 бойові машини 46 артилерійських систем, РСЗВ та ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1074320 (+790) осіб
- танків – 11124 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23160 (+3) од
- артилерійських систем – 31835 (+46) од
- РСЗВ – 1472 (+1) од
- засоби ППО – 1210 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52787 (+318)
- крилаті ракети – 3598 (+33)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59426 (+110)
- спеціальна техніка – 3944 (+0).
Дані уточнюються.