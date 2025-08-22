На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вийшла з арбітражу щодо захоплення українських кораблів у Керченській протоці

Трибунал три роки не ухвалював жодних рішень.

Росія вийшла з арбітражу щодо захоплення українських кораблів у Керченській протоці
Катер "Бердянськ", захоплений росіянами у Керченській протоці у 2018 році
Фото: "Укроборонпром"

Російське міністерство закордонних справ заявило про вихід країни-агресора з міжнародного арбітражу щодо захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у 2018 році.

Як пише "Європейська правда", Москва поскаржилася на міфічні "порушення процедури під час розгляду та нелігітимність складу трибуналу".

Сама ж РФ минулоріч домоглася відведення двох суддів із п'яти через те, що вони підписали декларацію із засудженням російського вторгнення в Україну. Ті арбітри, що їх замінили, Кремль теж не влаштували, бо "були обрані без участі російської сторони та виступали з антиросійськими заявами".

Зрештою РФ просто гримнула дверима, заявивши, що "будь-яке рішення трибуналу не матиме юридичної сили та не буде визнане". 

Арбітраж між Україною та Росією щодо ескалації 2018 року у Керченській протоці вже три роки фактично не рухався з мертвої точки: у 2022-ому судді тільки підтвердили, що справа за позовом України перебуває у їхній юрисдикції.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies