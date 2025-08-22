Росія вийшла з арбітражу щодо захоплення українських кораблів у Керченській протоці

Катер "Бердянськ", захоплений росіянами у Керченській протоці у 2018 році

Російське міністерство закордонних справ заявило про вихід країни-агресора з міжнародного арбітражу щодо захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у 2018 році.

Як пише "Європейська правда", Москва поскаржилася на міфічні "порушення процедури під час розгляду та нелігітимність складу трибуналу".

Сама ж РФ минулоріч домоглася відведення двох суддів із п'яти через те, що вони підписали декларацію із засудженням російського вторгнення в Україну. Ті арбітри, що їх замінили, Кремль теж не влаштували, бо "були обрані без участі російської сторони та виступали з антиросійськими заявами".

Зрештою РФ просто гримнула дверима, заявивши, що "будь-яке рішення трибуналу не матиме юридичної сили та не буде визнане".

Арбітраж між Україною та Росією щодо ескалації 2018 року у Керченській протоці вже три роки фактично не рухався з мертвої точки: у 2022-ому судді тільки підтвердили, що справа за позовом України перебуває у їхній юрисдикції.