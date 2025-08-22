На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Естонія заявила про готовність відправити роту своїх миротворців в Україну

Щоправда, точну кількість влада країни не готова назвати.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал
Фото: Скріншот відео із телеграм-каналу Зеленського

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна готова долучитися до миротворчої операції в Україні силами до однієї роти, пише Reuters

Міхал уточнив, що точна кількість військових, які можуть знадобитися для цієї місії, поки що невідома.

Генсек НАТО Марк Рютте того ж дня наголосив, що союзники Альянсу та Україна працюють разом над гарантіями безпеки на такому рівні, щоб Росія більше ніколи не змогла повторно напасти. За його словами, гарантії включатимуть участь як європейських держав, так і США.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже підтримали ідею розгортання військ у межах післявоєнного врегулювання через коаліцію країн-партнерів України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив про відкритість Берліна до такої ініціативи.

  • Ще навесні цього року Міхал повідомляв, що Естонія готова зробити свій внесок у стримувальні сили коаліції охочих, очолюваної Великою Британією та Францією, яка пропонує гарантії безпеки Україні.
