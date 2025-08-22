Естонія заявила про готовність відправити роту своїх миротворців в Україну

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна готова долучитися до миротворчої операції в Україні силами до однієї роти, пише Reuters.

Міхал уточнив, що точна кількість військових, які можуть знадобитися для цієї місії, поки що невідома.

Генсек НАТО Марк Рютте того ж дня наголосив, що союзники Альянсу та Україна працюють разом над гарантіями безпеки на такому рівні, щоб Росія більше ніколи не змогла повторно напасти. За його словами, гарантії включатимуть участь як європейських держав, так і США.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже підтримали ідею розгортання військ у межах післявоєнного врегулювання через коаліцію країн-партнерів України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив про відкритість Берліна до такої ініціативи.