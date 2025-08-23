У ГУР повідомили про знищення на Луганщині російських окупантів, причетних до злочинів у Бучі

Детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.

Головне управління розвідки МО України повідомило, що 22 серпня 2025 року, напередодні Дня Державного прапора України, на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області пролунав вибух.

За даними розвідки, детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.

У 2022 році ці російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області.

"На Луганщині московити виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази", – зазначили у ГУР.

Внаслідок вибуху знищені два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ "буханку", завантажену боєкомплектом, а також троє російських окупантів. Ще двоє загарбників маютьв ажкі поранення.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – нагадали у розвідці.