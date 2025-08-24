У Росії поскаржились на атаку дронів на термінал в Ленінградській області і НПЗ в Сизрані

Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів увечері 23 серпня і сьогодні вночі. Вони стверджують, що внаслідок падіння "уламків БпЛА" виникла пожежа на терміналі НОВАТЕК в порту в Ленінградській області.

Також вони кажуть, що дрони атакували промисловість у Сизрані – там розташовано НПЗ. Крім того, російські медіа поширили заяву про те, що дрон нібито збили біля Курської АЕС, внаслідок чого там пошкоджено трансформатор.

Є повідомлення і про пошкодження будинку в Брянську.

Російське міноборони заявило, що російські військові нібито збили вночі 95 дронів, а до того – ще 57.