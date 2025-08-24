«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Стабілізація під Добропіллям
У Росії поскаржились на атаку дронів на термінал в Ленінградській області і НПЗ в Сизрані

Міноборони країни-агресорки стверджує, що дрони збили. 

Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів увечері 23 серпня і сьогодні вночі. Вони стверджують, що внаслідок падіння "уламків БпЛА" виникла пожежа на терміналі НОВАТЕК в порту в Ленінградській області. 

Також вони кажуть, що дрони атакували промисловість у Сизрані – там розташовано НПЗ. Крім того, російські медіа поширили заяву про те, що дрон нібито збили біля Курської АЕС, внаслідок чого там пошкоджено трансформатор. 

Є повідомлення і про пошкодження будинку в Брянську. 

Російське міноборони заявило, що російські військові нібито збили вночі 95 дронів, а до того – ще 57.
