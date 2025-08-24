Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Через російський обстріл на Сумщині без світла залишилися дві громади

Ворог знову бив по цивільній інфраструктурі області – застосував керовані авіабомби та ударні дрони. 

Через російський обстріл на Сумщині без світла залишилися дві громади
Високовольтні лінії електропередачі
Фото: Радіо Свобода

Внаслідок атаки Росії знеструмлено населені пункти Сумського району – без світла залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров

За його словами, ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дозволить безпекова ситуація.

"Сьогодні ввечері ворог знову бив по цивільній інфраструктурі області – застосував керовані авіабомби та ударні дрони. На щастя, обійшлося без постраждалих. Загроза повторних ударів зберігається. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - написав Григоров у Telegram.
