ДБР викрило директорку підприємства, яка планувала поставити Нацгвардії 250 тонн неякісного масла

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ДБР викрило директорку підприємства, яка планувала поставити Нацгвардії 250 тонн неякісного масла
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили директорку одного з підприємств, яка організувала постачання неякісного вершкового масла для потреб бійців Національної гвардії.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, посадовиця укладала договори на постачання продукції військовим частинам, яка не відповідала встановленим стандартам. Для того, щоб заробити на фальсифікованому маслі, жінка використовувала "липові" гарантійні документи щодо якості продукції. За такою схемою посадовиця планувала поставити бійцям 250 тонн неякісного масла на десятки мільйонів гривень.

Директорці підприємства наразі повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні завідомо підроблених документів (ч. 5 ст. 190 КК України - шахрайство ч. 4 ст. 358 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ДБР вживає заходів для відшкодування завданих збитків державі та перевіряє інші факти постачання неякісних продуктів для військових. 
﻿
