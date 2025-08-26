Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСуспільствоВійна

Reuters: удари українських дронів по російських НПЗ зменшили їхні нафтопереробні потужності щонайменше на 17%

Також удари дронів створили дефіцит бензину в деяких регіонах Росії.

Reuters: удари українських дронів по російських НПЗ зменшили їхні нафтопереробні потужності щонайменше на 17%
Пожежа на НПЗ у Волгограді
Фото: Telegram / monitor

Україна посилила атаки дронів по російських нафтопереробних заводах та експортній інфраструктурі, завдавши ударів по найважливішому сектору економіки Путіна, пише Reuters.

Видання зазначає, що атаки порушили переробку та експорт нафти Москвою, створили дефіцит бензину в деяких частинах Росії та стали відповіддю на просування Москви на передовій та її удари по газових та енергетичних об'єктах України.

За словами аналітиків, цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах та заперечити твердження, що Україна нібито вже програла війну після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці цього місяця.

За розрахунками Reuters, атаки України на 10 заводів скоротили їхні нафтопереробні потужності щонайменше на 17%, що становить 1,1 мільйона барелів на день.

Удари по нафтопереробних заводах відбуваються на тлі пікового сезонного попиту на бензин з боку туристів та фермерів у Росії.

Росія посилила заборону на експорт бензину в липні, щоб впоратися зі зростанням внутрішнього попиту ще до цих атак.

У деяких окупованих Росією районах України, на півдні Росії та навіть на Далекому Сході спостерігався дефіцит бензину, що змусило автомобілістів переходити на дорожчий бензин через дефіцит звичайного сорту А-95.
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies