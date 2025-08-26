Reuters: удари українських дронів по російських НПЗ зменшили їхні нафтопереробні потужності щонайменше на 17%

Україна посилила атаки дронів по російських нафтопереробних заводах та експортній інфраструктурі, завдавши ударів по найважливішому сектору економіки Путіна, пише Reuters.

Видання зазначає, що атаки порушили переробку та експорт нафти Москвою, створили дефіцит бензину в деяких частинах Росії та стали відповіддю на просування Москви на передовій та її удари по газових та енергетичних об'єктах України.

За словами аналітиків, цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах та заперечити твердження, що Україна нібито вже програла війну після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці цього місяця.

За розрахунками Reuters, атаки України на 10 заводів скоротили їхні нафтопереробні потужності щонайменше на 17%, що становить 1,1 мільйона барелів на день.

Удари по нафтопереробних заводах відбуваються на тлі пікового сезонного попиту на бензин з боку туристів та фермерів у Росії.

Росія посилила заборону на експорт бензину в липні, щоб впоратися зі зростанням внутрішнього попиту ще до цих атак.

У деяких окупованих Росією районах України, на півдні Росії та навіть на Далекому Сході спостерігався дефіцит бензину, що змусило автомобілістів переходити на дорожчий бензин через дефіцит звичайного сорту А-95.