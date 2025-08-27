Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уночі сили ППО збили 74 російських безпілотники з 95

Зафіксовано влучання 21 безпілотників на 9 локаціях.

У ніч на 27 серпня Росія атакувала Україну 95-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (ТОТ Криму).

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 безпілотників на 9 локаціях.
