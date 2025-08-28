У зв'язку з атакою в Києві змінили рух транспорту і перекрили низку вулиць

У зв’язку з російською атакою проти Києва в декількох районах змінено рух транспорту. Про це повідомили в КМДА.
Також є перекриття руху. Станом на 7:44 рух, за інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції був перекритий:
- Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
- вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
- вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).
- вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).
Зміни в русі громадського транспорту наступні:
Тролейбуси
- №№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";
- №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
- №№ 19, 35 – через Берестейський просп.;
- №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
- № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
- № 14 – зупинка "Ботанічний сад" – зупинка ст. м. "Палацу Спорту".
Автобуси маршрутів
- № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
- № 14т – просп. Відрадний – Лук'янівська пл.;
- № 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;
- № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
- № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;
- № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;
- № 115 – до Дарницького ринку;
- № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
- № 50 – Берестейським просп.
Трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. "Позняки".