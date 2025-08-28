Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Суспільство Війна

У зв'язку з атакою в Києві змінили рух транспорту і перекрили низку вулиць

Зміни стосуються обох берегів міста. 

У зв'язку з атакою в Києві змінили рух транспорту і перекрили низку вулиць
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

У зв’язку з російською атакою проти Києва в декількох районах змінено рух транспорту. Про це повідомили в КМДА.

Також є перекриття руху. Станом на 7:44 рух, за інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції був перекритий:

  • Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
  • вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).
  • вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Зміни в русі громадського транспорту наступні:

Тролейбуси

  • №№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";
  • №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
  • №№ 19, 35 – через Берестейський просп.;
  • №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
  • № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
  • № 14 – зупинка "Ботанічний сад" – зупинка ст. м. "Палацу Спорту".

Автобуси маршрутів

  • № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
  • № 14т – просп. Відрадний – Лук'янівська пл.;
  • № 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;
  • № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
  • № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;
  • № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;
  • № 115 – до Дарницького ринку;
  • № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
  • № 50 – Берестейським просп.

Трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. "Позняки".
﻿
Про файли cookies