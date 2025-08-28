У зв'язку з атакою в Києві змінили рух транспорту і перекрили низку вулиць

У зв’язку з російською атакою проти Києва в декількох районах змінено рух транспорту. Про це повідомили в КМДА.

Також є перекриття руху. Станом на 7:44 рух, за інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції був перекритий:

Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);

вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);

вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).

вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Зміни в русі громадського транспорту наступні:

Тролейбуси

№№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";

№№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;

№№ 19, 35 – через Берестейський просп.;

№№ 3, 9к – до Південного вокзалу;

№ 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;

№ 14 – зупинка "Ботанічний сад" – зупинка ст. м. "Палацу Спорту".

Автобуси маршрутів

№ 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;

№ 14т – просп. Відрадний – Лук'янівська пл.;

№ 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;

№ 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;

№ 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;

№ 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;

№ 115 – до Дарницького ринку;

№ 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;

№ 50 – Берестейським просп.

Трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. "Позняки".



