США схвалили продаж Україні тисяч ракет ERAM

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України боєприпасів повітряної доставки та пов'язаного з ними обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки.

Зазначається, що уряд України запросив закупівлю до 3350 ракет з боєприпасами розширеної дальності (ERAM) та 3350 вбудованих систем глобального позиціонування (GPS)/інерціальних навігаційних систем (INS) з модулем вибіркової доступності проти спуфінгу (SAASM), кодом Y або кодом M.

Також до пакету будуть включені:

контейнери для ракет;

пілони;

комплектуючі та допоміжне обладнання;

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення;

програмне забезпечення та допоміжне обладнання для зброї;

апаратне забезпечення системи планування місій;

постачання та підтримка секретного програмного забезпечення;

секретні та несекретні публікації та технічна документація;

навчання персоналу та навчальне обладнання;

транспортна підтримка;

дослідження та опитування;

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;

інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.

Орієнтовна загальна вартість становить 825 млн доларів.

Уточнюється що для цієї покупки Україна використовуватиме фінансування з Данії, Нідерландів та Норвегії, а також іноземне військове фінансування зі Сполучених Штатів.