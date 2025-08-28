«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
США схвалили продаж Україні тисяч ракет ERAM

Орієнтовна вартість контракту - 825 млн доларів.

США схвалили продаж Україні тисяч ракет ERAM
Фото: U.S. Air Force

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України боєприпасів повітряної доставки та пов'язаного з ними обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки.

Зазначається, що уряд України запросив закупівлю до 3350 ракет з боєприпасами розширеної дальності (ERAM) та 3350 вбудованих систем глобального позиціонування (GPS)/інерціальних навігаційних систем (INS) з модулем вибіркової доступності проти спуфінгу (SAASM), кодом Y або кодом M. 

Також до пакету будуть включені:

  • контейнери для ракет; 
  • пілони; 
  • комплектуючі та допоміжне обладнання; 
  • запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення; 
  • програмне забезпечення та допоміжне обладнання для зброї;
  • апаратне забезпечення системи планування місій; 
  • постачання та підтримка секретного програмного забезпечення; 
  • секретні та несекретні публікації та технічна документація; 
  • навчання персоналу та навчальне обладнання; 
  • транспортна підтримка; 
  • дослідження та опитування;
  • інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників; 
  • інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.

Орієнтовна загальна вартість становить 825 млн доларів.

Уточнюється що для цієї покупки Україна використовуватиме фінансування з Данії, Нідерландів та Норвегії, а також іноземне військове фінансування зі Сполучених Штатів. 

  • Торік повідомлялось, що Військово-повітряні сили США розроблять для України нові високоточні боєприпаси повітряного базування. Авіабомба нового класу матиме назву ERAM і долатиме відстань близько 463 кілометрів.
  • Мінімальна швидкість ERAM має становити 0,6 Маха, а дальність польоту — близько 463 км. При цьому не уточнюється, чи має боєприпас отримувати енергію. Боєприпас має здійснювати навігацію без GPS і приземляти щонайменше половину боєприпасів в радіусі 10 метрів від точки прицілювання.
