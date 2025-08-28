США схвалили продаж Україні тисяч ракет ERAM

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України боєприпасів повітряної доставки та пов'язаного з ними обладнання.
Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки.
Зазначається, що уряд України запросив закупівлю до 3350 ракет з боєприпасами розширеної дальності (ERAM) та 3350 вбудованих систем глобального позиціонування (GPS)/інерціальних навігаційних систем (INS) з модулем вибіркової доступності проти спуфінгу (SAASM), кодом Y або кодом M.
Також до пакету будуть включені:
- контейнери для ракет;
- пілони;
- комплектуючі та допоміжне обладнання;
- запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення;
- програмне забезпечення та допоміжне обладнання для зброї;
- апаратне забезпечення системи планування місій;
- постачання та підтримка секретного програмного забезпечення;
- секретні та несекретні публікації та технічна документація;
- навчання персоналу та навчальне обладнання;
- транспортна підтримка;
- дослідження та опитування;
- інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
- інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.
Орієнтовна загальна вартість становить 825 млн доларів.
Уточнюється що для цієї покупки Україна використовуватиме фінансування з Данії, Нідерландів та Норвегії, а також іноземне військове фінансування зі Сполучених Штатів.
- Торік повідомлялось, що Військово-повітряні сили США розроблять для України нові високоточні боєприпаси повітряного базування. Авіабомба нового класу матиме назву ERAM і долатиме відстань близько 463 кілометрів.
- Мінімальна швидкість ERAM має становити 0,6 Маха, а дальність польоту — близько 463 км. При цьому не уточнюється, чи має боєприпас отримувати енергію. Боєприпас має здійснювати навігацію без GPS і приземляти щонайменше половину боєприпасів в радіусі 10 метрів від точки прицілювання.