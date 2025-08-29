Мерц: війна в Україні може тривати багато місяців через Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що війна в Україні може тривати «багато місяців», поставивши під сумнів готовність Володимира Путіна до прогресу в мирних переговорах, пише The Guardian.
Мерц нагадав, що початкові обговорення стосувалися проведення двосторонньої зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським упродовж двох тижнів, однак диктатор залишився «відверто не готовим» реалізувати цей план.
«Відверто кажучи, мене це не дивує, адже це частина стратегії російського президента діяти саме так», — сказав Мерц.
Натомість він наголосив на важливості співпраці в межах коаліції охочих та посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.
- Днями президент США Дональд Трамп заявив репортерам в Овальному кабінеті, що для Росії «можуть настати дуже серйозні наслідки» в разі відмови припинити війну в Україні.