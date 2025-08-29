Мерц: війна в Україні може тривати багато місяців через Путіна

Це тому, що російський диктатор «відверто не готовий» просувати переговори, вважає канцлер ФРН.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що війна в Україні може тривати «багато місяців», поставивши під сумнів готовність Володимира Путіна до прогресу в мирних переговорах, пише The Guardian.

Мерц нагадав, що початкові обговорення стосувалися проведення двосторонньої зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським упродовж двох тижнів, однак диктатор залишився «відверто не готовим» реалізувати цей план.

«Відверто кажучи, мене це не дивує, адже це частина стратегії російського президента діяти саме так», — сказав Мерц.

Натомість він наголосив на важливості співпраці в межах коаліції охочих та посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.