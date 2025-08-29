Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

Мерц: війна в Україні може тривати багато місяців через Путіна

Це тому, що російський диктатор «відверто не готовий» просувати переговори, вважає канцлер ФРН.

Мерц: війна в Україні може тривати багато місяців через Путіна
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: ОПУ

Канцлер Німеччини  Фрідріх Мерц попередив, що війна в Україні може тривати «багато місяців», поставивши під сумнів готовність Володимира Путіна до прогресу в мирних переговорах, пише The Guardian.

Мерц нагадав, що початкові обговорення стосувалися проведення двосторонньої зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським упродовж двох тижнів, однак диктатор залишився «відверто не готовим» реалізувати цей план.

«Відверто кажучи, мене це не дивує, адже це частина стратегії російського президента діяти саме так», — сказав Мерц.

Натомість він наголосив на важливості співпраці в межах коаліції охочих та посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

  • Днями президент США Дональд Трамп заявив репортерам в Овальному кабінеті, що для Росії «можуть настати дуже серйозні наслідки» в разі відмови припинити війну в Україні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies