Із Костянтинівки вдалося евакуювати 12 людей, з них троє – маломобільні

Із Костянтинівки Донецької області вдалося евакуювали 12 осіб, серед яких троє – маломобільні.
Як повідомили у ДСНС, вивозили людей рятувальники евакуаційної групи "Фенікс".
Людей доставили до безпечнішого населеного пункту, де вони отримають необхідну допомогу та підтримку.
"У Костянтинівці не стихають обстріли, які становлять смертельну загрозу для цивільних. Більшість будинків пошкоджені, інфраструктура зруйнована, залишатися в місті небезпечно", – зазначили у ДСНС і закликали цивільних мешканців прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією, бо кожен день перебування у місті становить загрозу для життя.
- З початку літа з Дніпропетровської та Донецької областей було евакуйовано понад 64 тис. людей.
- А загалом близько 237 тисяч людей, які проживають в небезпечних зонах, потребують евакуації. Серед них – майже 17 200 дітей