Із Костянтинівки вдалося евакуювати 12 людей, з них троє – маломобільні
Евакуація із Костянтинівки
Фото: ДСНС/Diego Herrera / Anadolu Agency

Із Костянтинівки Донецької області вдалося евакуювали 12 осіб, серед яких троє – маломобільні.

Як повідомили у ДСНС, вивозили людей рятувальники евакуаційної групи "Фенікс".

Людей доставили до безпечнішого населеного пункту, де вони отримають необхідну допомогу та підтримку.

"У Костянтинівці не стихають обстріли, які становлять смертельну загрозу для цивільних. Більшість будинків пошкоджені, інфраструктура зруйнована, залишатися в місті небезпечно", – зазначили у ДСНС і закликали цивільних мешканців прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією, бо кожен день перебування у місті становить загрозу для життя.

Евакуація із Костянтинівки
Фото: ДСНС/Diego Herrera / Anadolu Agency
Евакуація із Костянтинівки

  • З початку літа з Дніпропетровської та Донецької областей було евакуйовано понад 64 тис. людей.
  • А загалом близько 237 тисяч людей, які проживають в небезпечних зонах, потребують евакуації. Серед них – майже 17 200 дітей
