Із Костянтинівки вдалося евакуювати 12 людей, з них троє – маломобільні

Із Костянтинівки Донецької області вдалося евакуювали 12 осіб, серед яких троє – маломобільні.

Як повідомили у ДСНС, вивозили людей рятувальники евакуаційної групи "Фенікс".

Людей доставили до безпечнішого населеного пункту, де вони отримають необхідну допомогу та підтримку.

"У Костянтинівці не стихають обстріли, які становлять смертельну загрозу для цивільних. Більшість будинків пошкоджені, інфраструктура зруйнована, залишатися в місті небезпечно", – зазначили у ДСНС і закликали цивільних мешканців прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією, бо кожен день перебування у місті становить загрозу для життя.

Фото: ДСНС/Diego Herrera / Anadolu Agency Евакуація із Костянтинівки