DeepState: Окупанти просунулися на Лиманському напрямку та на Дніпропетровщині

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів в селищі Зарічне Лиманської громади Краматорського району Донецької області на північ Серебрянського лісництва, а також - в районі села Маліївка Синельниківського району Дніпропетровської області, біля кордону з Донеччиною.

Про взяття ворогом якогось населеного пункту під контроль не йдеться.

За останні дві доби площа російського контролю в Запорізькій та Дніпропетровській областях зросла на 10,28 кв км, а "сіра зона" невизначеного контролю на 1,24 кв км збільшилась в районі Степногірська, біля Каховського водосховища, проте зменшилась на 1,45 кв км в районі Маліїівки.

На Покровському напрямку окупанти за дві доби зайняли 2,15 кв км української території, натомість на 0,91 кв км зменшилась "сіра зона".

В Харківській, Луганській та на півночі Донецької області в районі Лимана, площа російського контролю за дві доби зменшилась на 6,48 кв км, "сіра зона" – на 1,21 кв км. Проте ця ділянка охоплює район Куп'янська Харківської області, де у суботу повідомлялося про відкидання противника, який намагався обійти місто з заходу. На картах DeepState також з'явилася звільнена територія в районі села Мирне площею 7,82 кв км.

Таким чином, за дві доби площа контролю окупантів зросла загалом на 5,95 кв км, натомість "сіра зона" зменшилась на 2,33 кв км.