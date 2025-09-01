Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСуспільствоОсвіта

До освітньої екосистеми "Мрія" долучилися понад 2000 шкіл

У новому навчальному році запустять каталог позашкілля, а з 2026-го стартує пілот дошкілля та концепція для університетів. 

До освітньої екосистеми "Мрія" долучилися понад 2000 шкіл
Застосунок "Мрія"

До освітньої екосистеми "Мрія" долучилися понад 2000 шкіл із 24 областей України.

Про це написав у телеграмі перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. "Понад 2 000 шкіл із 24 областей України розпочали навчальний рік з Мрією. Це кожна шоста українська школа, яка вже під’єдналася до освітньої екосистеми", – зазначив він і додав, що цифрова екосистема зменшує рутину для вчителів, замінює паперові журнали, робить навчання більш зручним та зрозумілим для всіх учасників. 

"Ми вже інтегрували перший функціонал на базі ШІ та плануємо запустити гейміфікацію освіти, щоб надихати дітей розвиватися й зростати у своєму темпі. Незабаром штучний інтелект створюватиме індивідуальні освітні траєкторії для дітей, щоб допомогти кожному реалізувати свій потенціал", – написав міністр.

За його словами, у новому навчальному році "Мрія" запускає каталог позашкілля, а з 2026-го стартує пілот дошкілля та концепція для університетів. Уперше єдина цифрова екосистема об’єднає декілька освітніх ланок.

  • Мрія – це ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство освіти і науки України разом із Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
  • Бета-тест "Мрії" розпочався на початку літа минулого року. Під'єднати школу до "Мрії" можна за посиланням.
