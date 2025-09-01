Головне за понеділок, 1 вересня: бої на Покровському напрямку, звільнення Новоекономічного на Донеччині

Бойові дії на Донеччині, 63 бойових зіткнення, ворожі обстріли, початок нового навчального року, справа про вбивство Андрія Парубія. Яким запам’ятається 1286-й день повномасштабної війни.

Прощання з Андрієм Парубієм на майдані Незалежності в столиці

Сили оборони звільнили селище Новоекономічне Донецької області, повідомив Генштаб ЗСУ та оприлюднив відео.

"Два тижні знадобилось для того, щоб поступово, крок за кроком, пройти кожну вулицю. Уночі — заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка", — розповідають у відео.

31 серпня бійці 425-го полку "Скеля" ЗСУ в центрі селища підняли український прапор.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомляє, що станом на 16:00 1 вересня відбулося 63 боєзіткнення.

Ворог продовжує наступальні дії на Покровському напрямку, там найбільше боєзіткнень

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 вересня – в новині.

Кабмін ухвалив розпорядження про призначення українських менеджерів до Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, створеного Україною та США.

Хто увійшов до складу Ради від України – в новині.

Затриманому 52-річному львів’янину оголосили про підозру у вбивстві народного депутата і громадського діяча, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозру підписав керівник відомства Микола Мерет. За його словами, підозра ґрунтується на "об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".

Дії підозрюваного кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі із затриманим тривають слідчі дії. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Правоохоронці вивчають мотиви вбивства народного депутата Андрія Парубія і не виключають жодної версії. Зокрема, що вбивство вчинили на замовлення Росії.

Про це на брифінгу в Львові, трансльованому Суспільним, повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Докладніше – в новині.

У Києві на Майдані Незалежності вшанували пам'ять Андрія Парубія.

Подробиці та фото – в нашому репортажі.

Прощання з політиком відбудеться 2 вересня у Львові.

Про те, ким та яким був Андрій Парубій, читайте в матеріалі LB.ua.

Цього року навчання у школах України розпочали 3,5 млн дітей.

В університетах навчатимуться понад 178 тисяч молодих людей (без урахування вступників до військових та інших спеціалізованих закладів).

Більше інформації – в новині.

