Генштаб: ворог продовжує наступальні дії на Покровському напрямку, там найбільше боєзіткнень

За інформацією Генштабу ЗСУ, загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.Загалом від початку доби відбулося 63 бойові зіткнення.

Від обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Хрінівка Чернігівської області; Стара Гута, Старикове, Шалигине, Малушине, Бунякине, Зарічне Сумської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Хлібороб.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. Водночас українські підрозділи здійснили активні дії, мали успіх на окремих ділянках.

Наші воїни сьогодні зупинили три атаки у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ на Південно–Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів здійснював штурмові дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка. На даний час тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки, ще два бої продовжуються. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три марні спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку населених пунктів Миколаївка та Ступочки.

На Торецькому напрямку, в районах Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру, наші воїни зупинили три наступальні дії ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне у напрямку населених пунктів Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 22 атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Комишуваха. Одне бойове зіткнення продовжується досі.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогір’я

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили невдалу спробу просунутися в напрямку населеного пункту Плавні.

Тричі без успіху атакував агресор на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.