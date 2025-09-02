Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
​У Білій Церкві судитимуть жінку, яка викрадала іграшки з могил загиблих захисників

Їй загрожує до трьох років позбавлення волі. 

​У Білій Церкві судитимуть жінку, яка викрадала іграшки з могил загиблих захисників
Фото: Нацполіція

Поліцейські Київщини завершили досудове розслідування щодо жительки міста Біла Церкваяка викрадала іграшки з могил загиблих героїв. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

"33-річна жінка осквернила могили двох військовослужбовців, викравши з них дитячі товари. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Подія трапилась у квітні цього року на території кладовища "Сухий Яр". Жінка посеред дня таємно викрала іграшки з місць поховання військових, які боронять Україну.

Правоохоронці встановили особу зловмисниці. У серпні їй повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт скерували до суду (ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу).
