Порошенко закликав заборонити месенджер Телеграм в Україні

Політик зазначив, що вбивство Андрія Парубія було організоване саме через Телеграм.

Порошенко закликав заборонити месенджер Телеграм в Україні
Петро Порошенко
Фото: Скриншот відео

Нардеп, 5-й президент України Петро Порошенко закликав заборонити в Україні месенджер Телеграм.

Про це він заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради. 

“Сьогодні ми всі в шоці. Але потрібно не просто говорити, а діяти. Правоохоронні органи довели, що вбивство [Андрія Парубія] було організоване через Телеграм. Зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі, дорогі друзі і побратими, і посестри. Заборонити Телеграм в Україні вже і зараз”, – сказав Порошенко. 
