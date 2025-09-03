Нардеп, 5-й президент України Петро Порошенко закликав заборонити в Україні месенджер Телеграм.

Про це він заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради.

“Сьогодні ми всі в шоці. Але потрібно не просто говорити, а діяти. Правоохоронні органи довели, що вбивство [Андрія Парубія] було організоване через Телеграм. Зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі, дорогі друзі і побратими, і посестри. Заборонити Телеграм в Україні вже і зараз”, – сказав Порошенко.