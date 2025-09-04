​Російська армія за добу втратила 840 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 840 російських солдатів, 4 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, по 2 РСЗВ та засоби ППО.

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 085 410 осіб.

