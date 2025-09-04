Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​Російська армія за добу втратила 840 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 085 410 осіб.

​Російська армія за добу втратила 840 солдатів
Бої із росіянами
Фото: Скріншот відео ГУР

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 840 російських солдатів, 4 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, по 2 РСЗВ та засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1085410 (+840) осіб 
  • танків – 11157 (+0) од
  • бойових броньованих машин – 23241 (+4) од
  • артилерійських систем – 32385 (+43) од
  • РСЗВ – 1479 (+2) од
  • засоби ППО – 1215 (+2) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56045 (+261)
  • крилаті ракети – 3686 (+22)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60692 (+92)
  • спеціальна техніка – 3956 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
