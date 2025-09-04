​Російська армія за добу втратила 840 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 840 російських солдатів, 4 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, по 2 РСЗВ та засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1085410 (+840) осіб
- танків – 11157 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23241 (+4) од
- артилерійських систем – 32385 (+43) од
- РСЗВ – 1479 (+2) од
- засоби ППО – 1215 (+2) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56045 (+261)
- крилаті ракети – 3686 (+22)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60692 (+92)
- спеціальна техніка – 3956 (+0).
Дані уточнюються.