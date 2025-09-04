На Волині четверо цивільних напали на працівників ТЦК

У військовослужбовця ТЦК забрали “травматичну” зброю та почали стріляти з неї по групі оповіщення.

Сьогодні, 4 вересня, сталась бійка зі стріляниною між військовослужбовцями ТЦК та цивільними у Волинській області.

Про це повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

“Під час перебування у селі Боратин було виявлено чотирьох чоловіків, що рухались по одній з вулиць, у яких було вирішено перевірити військово-облікові документи. Двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі. Група оповіщення послідувала за чоловіками та запропонувала предʼявити військово-облікові документи”, - йдеться у повідомленні.

Під час спроби перевірки документів цивільні почали чинити фізичний опір військовослужбовцям ТЦК, а також завдали їм тілесні ушкодження.

Один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї, але цивільний вибив пістолет з рук військового. Потім він підняв пістолет і відкрив вогонь у бік групи оповіщення.

Для припинення протиправних дій до цивільних був застосований сльозогінний газ.

Одному з військовослужбовців надається медична допомога, попередньо у нього перелам руки.

Цивільних затримали і доставили до поліції для встановлення всіх обставин.