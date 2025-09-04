Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСуспільствоПодії

На Волині четверо цивільних напали на працівників ТЦК

У військовослужбовця ТЦК забрали “травматичну” зброю та почали стріляти з неї по групі оповіщення.

На Волині четверо цивільних напали на працівників ТЦК
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Сьогодні, 4 вересня, сталась бійка зі стріляниною між військовослужбовцями ТЦК та цивільними у Волинській області

Про це повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

“Під час перебування у селі Боратин було виявлено чотирьох чоловіків, що рухались по одній з вулиць, у яких було вирішено перевірити військово-облікові документи. Двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі. Група оповіщення послідувала за чоловіками та запропонувала предʼявити військово-облікові документи”, - йдеться у повідомленні. 

Під час спроби перевірки документів цивільні почали чинити фізичний опір військовослужбовцям ТЦК, а також завдали їм тілесні ушкодження.

Один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї, але цивільний вибив пістолет з рук військового. Потім він підняв пістолет і відкрив вогонь у бік групи оповіщення.

Для припинення протиправних дій до цивільних був застосований сльозогінний газ.

Одному з військовослужбовців надається медична допомога, попередньо у нього перелам руки.

Цивільних затримали і доставили до поліції для встановлення всіх обставин.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies