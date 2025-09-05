Архімандрит Кирило (Говорун) про свою появу в реєстрі «іноагентів» у РФ: це наслідок роботи проти пропаганди РФ

Основним інструментом його роботи став Telegram-канал, який він веде російською мовою.

Роскомнадзор вніс українського богослова та філософа архімандрита Кирила (у миру — Сергія Говоруна) до реєстру так званих «іноземних агентів».

Науковець зазначає, що його внесення до списку є наслідком системної роботи проти російської пропаганди. Про це Архімандрит Кирило (Говорун) розповів у коментарі LB.ua.

«Існує популярний стереотип, що до цього реєстру вносять лише громадян Росії. Насправді це не так: ціла низка іноземців також там є. Головний критерій внесення до реєстру — це вплив на російську публіку. Для мене особисто це визнання того, що я маю такий вплив і те, що я робив системно вже багато років, намагаючись створювати українські або проукраїнські наративи для росіян», - заявив він.

Основним інструментом його роботи, з його слів, став Telegram-канал, який він веде російською мовою:

«Я намагаюся артикулювати українські антипутінські наративи, і маю там чисельну аудиторію, здебільшого росіян. Бачу серед підписників навіть представників керівництва Московського патріархату та деяких кремлівських чиновників. У рішенні Роскомнадзору прямо є посилання на мій Telegram-канал», - додав він.

Говорун наголосив, що його робота спрямована на формування «контрнаративів» до офіційної російської пропаганди:

«Мої багаторічні спроби створювати паралельні наративи, альтернативні до кремлівських, — і про Україну, і про війну — очевидно, стали причиною для внесення мене до реєстру».

Водночас він додав, що російська влада і раніше застосовували різні санкції проти нього:

«Мене позбавили сану в Московському патріархаті, фактично стерли з інформаційного поля РПЦ. Це нагадує давньоримську практику damnatio memoriae, коли видатні постаті навмисно викреслювалися з анналів історії. Тепер же вирішили згадати і заборонити. Чому саме зараз — не знаю».

Щодо можливих наслідків, архімандрит зазначив: «Я завжди був громадянином України, хоча й працював у Москві близько десяти років. У мене навіть думки не було брати російське громадянство. Тому для мене це рішення має нульове значення. Але очевидно, що тепер будуть наслідки для тих, хто в Росії перепощує мої матеріали. Я попередив своїх підписників, що я вже «іноагент», аби вони були обережніші».