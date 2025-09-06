Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Дві людини постраждали у Білозерці на Херсонщині через російські обстріли

У потерпілих – вибухові травми.

Дві людини постраждали у Білозерці на Херсонщині через російські обстріли
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

6 вересня росіяни атакували Білозерку і поранили двох людей.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Так, російські військові вдарили з артилерії по населеному пункту і жителька отримала в результаті мінно-вибухову травму. 

Також постраждала ще одна людина – в іншої жінки діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. 

Із обома потерпілими працюють медики.

  • Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 34 населені пункти Херсонщини, постраждали двоє цивільних, ще двоє загинули.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies