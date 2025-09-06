Дві людини постраждали у Білозерці на Херсонщині через російські обстріли

6 вересня росіяни атакували Білозерку і поранили двох людей.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Так, російські військові вдарили з артилерії по населеному пункту і жителька отримала в результаті мінно-вибухову травму.

Також постраждала ще одна людина – в іншої жінки діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Із обома потерпілими працюють медики.