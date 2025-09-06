Дві людини постраждали у Білозерці на Херсонщині через російські обстріли

6 вересня росіяни атакували Білозерку і поранили двох людей.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Так, російські військові вдарили з артилерії по населеному пункту і жителька отримала в результаті мінно-вибухову травму.
Також постраждала ще одна людина – в іншої жінки діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
Із обома потерпілими працюють медики.
- Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 34 населені пункти Херсонщини, постраждали двоє цивільних, ще двоє загинули.