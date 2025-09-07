Сирський: підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі

У серпні Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км української землі на Донеччині. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Працював у районах ведення активних бойових дій – на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. Провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту", — ідеться у повідомленні.

Сирський наголосив, що Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень підрозділи Сил оборони відбили на цьому напрямку близько 350 атак противника. "Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону".

"Українські воїни мужньо утримують визначені рубежі, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь — також і на Добропільському напрямку", — наголошує головком.

Сирський вислухав доповіді командирів на місцях, зокрема щодо питань, які потребують невідкладного вирішення.

"Віддав необхідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Забезпечуємо підрозділи додатковою кількістю боєприпасів та дронів, зміцнюємо РЕБ та фортифікації", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач вручив нагороди воїнам 82-ї окремої десантно-штурмової бригади і 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Він подякував українським захисникам за стійкість, професіоналізм і хоробрість.

"Кожен знищений окупант наближає нас до справедливого миру для України", — підкреслив Сирський.