Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: під час нічної російської атаки декілька ворожих БпЛА перетнули кордон України та Білорусі

"Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля".

Зеленський: під час нічної російської атаки декілька ворожих БпЛА перетнули кордон України та Білорусі
Фото: ДСНС

Уночі 7 вересня під час масованої атаки РФ декілька ворожих дроні перетнули кордон України зі сторони Білорусі. З ночі триває ліквідація наслідків російських ударів.

Про це поінформував президент Володимир Зеленський.

 "Понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири – балістика. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі", – наголошує глава держави.

У Києві через російську атаку зафіксовані руйнування житлових будинків. В одному з них розбиті перекриття між четвертим та восьмим поверхами. 

"Станом на зараз відомо про двох загиблих людей, з них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом лише у столиці десятки постраждалих, пошкоджена будівля Кабінету Міністрів – почалася пожежа на верхніх поверхах", пише президент.

Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Заіксоване влучання по багатоповерхівці в Одесі. "Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби".

"Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, – свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає", – підкреслює Володимир Зеленський.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies