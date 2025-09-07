Зеленський: під час нічної російської атаки декілька ворожих БпЛА перетнули кордон України та Білорусі

Уночі 7 вересня під час масованої атаки РФ декілька ворожих дроні перетнули кордон України зі сторони Білорусі. З ночі триває ліквідація наслідків російських ударів.

Про це поінформував президент Володимир Зеленський.

"Понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири – балістика. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі", – наголошує глава держави.

У Києві через російську атаку зафіксовані руйнування житлових будинків. В одному з них розбиті перекриття між четвертим та восьмим поверхами.

"Станом на зараз відомо про двох загиблих людей, з них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом лише у столиці десятки постраждалих, пошкоджена будівля Кабінету Міністрів – почалася пожежа на верхніх поверхах", пише президент.

Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Заіксоване влучання по багатоповерхівці в Одесі. "Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби".

"Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, – свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає", – підкреслює Володимир Зеленський.