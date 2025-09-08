Кількість жертв удару по будинку в Святошинському районі збільшилася до 3

Кількість жертв вчорашнього російського удару по Києву зросла до трьох. Про це вранці повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пошукові роботи на місці удару по дев’ятиповерховому будинку на Борщагівці тривають. Станом на вчора було відомо про двох загиблих – 32-річну маму і її двомісячного сина.

“На жаль, підтвердилась інформація про третю жертву ворожого удару в ніч на 7 вересня. Щирі співчуття родинам”, – повідомив Ткаченко.

Третьою жертвою є чоловік, розповіли в ДСНС.

Інформація про поранених поки незмінна: їх 20. Частина з них дістала поранень внаслідок удару по чотириповерхівці в Дарницькому районі, більшість – внаслідок удару по Борщагівці.

Також тоді пошкоджень зазнав Кабмін, там минулося без поранених. Атака на Україну 7 вересня стала наймасштабнішою.



