Зеленський нагородив державними нагородами контрактників, які прийшли до війська за програмою 18–24

Контрактники, які прийшли за програмою 18–24, отримали з рук Володимира Зеленського перші державні нагороди, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

“На Донеччині, у складі 92-ї штурмової бригади, вони вирушили на допомогу своїм побратимам під Покровськом і майже два тижні утримували позиції в повному оточенні. Росіяни не знали про них і продовжували гинути, думаючи, що ходять у безпеці у своєму тилу”, - написав він.

Павло Паліса додав, що українські захисники змогли вийти на зв’язок, після чого командування спланувало для них маршрут евакуації. В результаті їм вдалося успішно вийти з оточення та повернутися до своїх.

Заступник керівника ОП уточнив, що бійці отримали ордени “За мужність”.