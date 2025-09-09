Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський нагородив державними нагородами контрактників, які прийшли до війська за програмою 18–24

Нагороджені бійці воюють у складі 92-ї штурмової бригади.

Зеленський нагородив державними нагородами контрактників, які прийшли до війська за програмою 18–24
Контрактники, які прийшли за програмою 18–24, отримали з рук Володимира Зеленського перші державні нагороди
Фото: Павло Паліса

Контрактники, які прийшли за програмою 18–24, отримали з рук Володимира Зеленського перші державні нагороди, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

“На Донеччині, у складі 92-ї штурмової бригади, вони вирушили на допомогу своїм побратимам під Покровськом і майже два тижні утримували позиції в повному оточенні. Росіяни не знали про них і продовжували гинути, думаючи, що ходять у безпеці у своєму тилу”, - написав він.

Павло Паліса додав, що українські захисники змогли вийти на зв’язок, після чого командування спланувало для них маршрут евакуації. В результаті їм вдалося успішно вийти з оточення та повернутися до своїх.

Заступник керівника ОП уточнив, що бійці отримали ордени “За мужність”.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies