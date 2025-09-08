Головне за понеділок, 8 вересня: 158 боєзіткнень, Технологічна Ставка, наслідки удару по будівлі Кабміну

Бойові дії на Донеччині, 158 бойових зіткнень, ворожі обстріли, успіхи кіберфахівців української воєнної розвідки, поради від YASNO, стрілянина в Єрусалимі. Яким запам’ятається 12931-й день повномасштабної війни.

У Києві попрощалися із захисницею з "Азову" 19-річною Дар’єю Лопатіною, яка загинула під час виконання бойового завдання.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо захисту української енергосистеми та критичної інфраструктури від російських ударів.

"Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики", – розповів він у вечірньому зверненні.

Були і доповіді щодо українського виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.

"Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї. Були також сьогодні доповіді військових. Фронт, забезпечення наших сил. Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю. Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість та знищення окупанта", – наголосив глава держави.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 вересня відбулося 158 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському (45) та Новопавлівському (33) напрямках.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські війська активізували спроби встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська та шляхами підходу до міста, повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський.

"В окупантів стояло і стоїть завдання на весняно-літню кампанію – взяття під контроль усієї території так званої "ДНР". Їхня мета — захопити великі міста, зокрема Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Мирноград. Слов'янськ для них — своєрідний фетиш ще з 2014 року", — сказав Бєльський.

Кіберфахівці української воєнної розвідки вранці 7 вересня розпочали масштабну DDOS-атаку на мережеву інфраструктуру Росії, яка забезпечує онлайн-платежі за пальне, зокрема і функціонування паливних карток. Про це повідомили співрозмовник ЛБ у ГУР.

Обʼєктами DDOS-атаки, серед іншого, стала платформа "Передовые Платежные Решения", яка відповідає за функціонування паливних карток (Роспетрол), а також сервери "Ростелеком" та "Лукойл". За інформацією джерел у розвідці, внаслідок операції Росія отримала збитки у сумі від $1 млн до $3 млн. Також цього ж дня завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп". Українські кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів в двох дата-центрах компанії, що повністю зупинило її роботу.

Як повідомило джерело, оператор "К-Корп" став ціллю українських хакерів через надання телекомунікаційних послуг російській оборонній компанії "Концерн Калашникова", на руках якої кров сотень цивільних українців, в тому числі жінок і дітей.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом з міністром внутрішніх справ і міністром закордонних справ показала 60 керівникам дипломатичних місій, акредитованих в Україні, наслідки російського удару по будівлі уряду.

В будівлі Камбіну все ще триває ліквідація наслідків, скоро планують почати перекриття даху, повідомила Свириденко в Telegram.

“Для нас вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість шахедів під час ударів по цивільних, енергетичній інфраструктурі напередодні зими, методично полює на підприємства і тепер ще й цілить по державних установах. Це чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу. Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – двомісячна дитина і молода мама. Росіяни вбивають наших дітей, а отже і наше майбутнє”, – прокоментувала голова уряду, подякувавши всім дипломатам, які відгукнулися і прибули на місце удару.

До слова, за даними видання Defence Express, під час атаки на Київ 7 серпня в будівлю Кабінету міністрів влучив не Shahed, а ракета "Іскандер-К". Її бойова частина не вибухнула.

Пожежу в будівлі спричинило загоряння ракетного палива, свідчить аналіз уламків. Інформацію про те, яким саме засобом ураження скористалася Росія, Defence Express отримав від джерел, які не озвучив.

За офіційними даними, Росія під час тієї атаки використала 9 крилатих ракет "Іскандер-К" та чотири балістичні "Іскандер-М/KN-23". Збити вдалося чотири "Іскандер-К".

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко на тлі нічної атаки по енергетиці порекомендував громадянам і бізнесу не панікувати, але готуватися до різних ситуацій.

Зокрема населенню він порадив запастися ліхтариками, пауербанками або перевірити справність наявних. Також варто продумати сценарій на випадок затяжного знеструмлення. Усі гаджети і пауербанки, що є, потрібно періодично підживлювати, аби вони мали повний заряд.

"Тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується", – додав він.

Бізнесу Коваленко порадив провести технічний огляд і перевірити генератори та інші установки резервного живлення.

Унаслідок стрілянини в Єрусалимі загинули шестеро людей, ще 16 поранені, передає The Times.

Парамедики поінформували, що шестеро людей перебувають у важкому стані, пише The Guardian з посиланням на ізраїльську службу екстреної допомоги.

France24 повідомляє, що двоє нападників відкрили вогонь на автобусній зупинці на жвавому перехресті в північному Єрусалимі.

Співробітник служби безпеки та цивільна особа вистрілили в нападників невдовзі після початку інциденту, щоб зупинити напад.

Bloomberg цитує прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу: “Зараз ми оточуємо села, звідки прийшли вбивці. Ми знайдемо всіх, хто їм допомагав, усіх, хто їх послав, і ми вживемо ще жорсткіших заходів”.

