Війна

60 керівників дипломатичних місій в Україні оглянули наслідки удару Росії по будівлі уряду

Прем'єрка Юлія Свириденко зазначила, що вчорашня атака означає новий етап. 

Фото: Юлія Свириденко в Telegram

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом з міністром внутрішніх справ і міністром закордонних справ показала 60 керівникам дипломатичних місій, акредитованих в Україні, наслідки російського удару по будівлі уряду

В будівлі Камбіну все ще триває ліквідація наслідків, скоро планують почати перекриття даху. Про це Свириденко повідомила в Telegram. 

Фото: Юлія Свириденко в Telegram
“Для нас вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість шахедів під час ударів по цивільних, енергетичній інфраструктурі напередодні зими, методично полює на підприємства і тепер ще й цілить по державних установах. Це чіткий сигнал про те, що росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу. Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – двомісячна дитина і молода мама. росіяни вбивають наших дітей, а отже і наше майбутнє”, – прокоментувала голова уряду.

Вона подякувала всім дипломатам, які відгукнулися і прибули на місце удару. 

  • Учора Росія влаштувала наймасштабнішу атаку, била по Києву дронами і ракетами. В Святошинському районі вбито 3 людей: маму 32 років, малюка 2 місяців та чоловіка. Там же були поранені, як і в Дарницькому районі, де ворог поцілив по чотириповерхівці. В Печерському районі постраждав Кабмін. Раніше в урядовому кварталі було пошкоджено будівлю НБУ, але приміщення уряду постраждало вперше. 
﻿
