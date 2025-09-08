60 керівників дипломатичних місій в Україні оглянули наслідки удару Росії по будівлі уряду

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом з міністром внутрішніх справ і міністром закордонних справ показала 60 керівникам дипломатичних місій, акредитованих в Україні, наслідки російського удару по будівлі уряду.

В будівлі Камбіну все ще триває ліквідація наслідків, скоро планують почати перекриття даху. Про це Свириденко повідомила в Telegram.

Фото: Юлія Свириденко в Telegram 60 керівників дипломатичних місій побували на місці удару по Кабміну

“Для нас вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість шахедів під час ударів по цивільних, енергетичній інфраструктурі напередодні зими, методично полює на підприємства і тепер ще й цілить по державних установах. Це чіткий сигнал про те, що росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу. Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – двомісячна дитина і молода мама. росіяни вбивають наших дітей, а отже і наше майбутнє”, – прокоментувала голова уряду.

Вона подякувала всім дипломатам, які відгукнулися і прибули на місце удару.