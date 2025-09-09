Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​У Саратовській області Росії підірвали ще один магістральний нафтопровід, - ГУР

Унаслідок вибуху виведено з ладу нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію.

​У Саратовській області Росії підірвали ще один магістральний нафтопровід, - ГУР
нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ"
Фото: ГУР

8 вересня близько першої ночі за місцевим часом в Красноармєйському районі Саратовської області Росії пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі.

Про це LB.ua повідомили джерела в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію. За інформацією джерела, потужність ураженого обʼєкту - 82 млн тонн на рік. 

Згідно з повідомленнями в місцевих пабліках, вранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робочих, які намагалися ліквідувати наслідки атаки. 

Зазначимо, що це третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу протягом минулої доби. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області. Як і в попередніх випадках, росіяни пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі "плановими навчаннями".
﻿
