​У Саратовській області Росії підірвали ще один магістральний нафтопровід, - ГУР

Унаслідок вибуху виведено з ладу нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію.

8 вересня близько першої ночі за місцевим часом в Красноармєйському районі Саратовської області Росії пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі.

Про це LB.ua повідомили джерела в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію. За інформацією джерела, потужність ураженого обʼєкту - 82 млн тонн на рік.

Згідно з повідомленнями в місцевих пабліках, вранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робочих, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

Зазначимо, що це третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу протягом минулої доби. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області. Як і в попередніх випадках, росіяни пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі "плановими навчаннями".