Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаПолітика

Зеленський: Путін сказав американцям, що окупує Донеччину до кінця року

Президент України також зазначив, що Путіну не вдасться досягти цієї цілі.

Зеленський: Путін сказав американцям, що окупує Донеччину до кінця року
Фото: скрін

Президент Володимир Зеленський повідомив, що очільник Кремля Владімір Путін сказав американцям, що окупує Донеччину до кінця цього року.

Про це президент України розповів в інтерв’ю телеканалу ABC на місці зруйнованого російським ударом американського підприємства на Закарпатті.

Зеленський назвав твердження, що Путін нібито завоював за 3 роки 70% Донбасу маніпуляцією. Він нагадав, що 10 років тому Кремль захопив Крим та третину Донбасу. А за майже чотири роки великої війни Росія змогла окупувати лише 30% Донецької області. Зеленський зазначив, що це багато, але Путін втратив мільйон людей. Водночас Україна наразі контролює близько 32%.

"Тобто якщо він [Путін] каже, що він через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям, Білому дому й представнику президента Трампа Віткоффу, він казав, що візьме Донбас за 2-3 місяці, максимум 4 місяці. До кінця року він сказав, що візьме. Він не візьме. Ціна – роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два мільйони, три мільйони трупів. Ось це ціна цього", – пояснив президент.

Також Зеленський зазначив, що частина Донеччини, яка не окупована ворогом, укріплена Силами оборони. Тож якби Україна погодилась вийти з цієї частини, то хто гарантує, що Путін не піде далі, наприклад до Харкова. Зеленський зазначив, що Путін завжди хотів Харків. Крім того, у разі “здачі” Донбасу – у Путіна відкриється шлях до індустріального міста Дніпро.   
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies