Президент Володимир Зеленський повідомив, що очільник Кремля Владімір Путін сказав американцям, що окупує Донеччину до кінця цього року.

Про це президент України розповів в інтерв’ю телеканалу ABC на місці зруйнованого російським ударом американського підприємства на Закарпатті.

Зеленський назвав твердження, що Путін нібито завоював за 3 роки 70% Донбасу маніпуляцією. Він нагадав, що 10 років тому Кремль захопив Крим та третину Донбасу. А за майже чотири роки великої війни Росія змогла окупувати лише 30% Донецької області. Зеленський зазначив, що це багато, але Путін втратив мільйон людей. Водночас Україна наразі контролює близько 32%.

"Тобто якщо він [Путін] каже, що він через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям, Білому дому й представнику президента Трампа Віткоффу, він казав, що візьме Донбас за 2-3 місяці, максимум 4 місяці. До кінця року він сказав, що візьме. Він не візьме. Ціна – роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два мільйони, три мільйони трупів. Ось це ціна цього", – пояснив президент.

Також Зеленський зазначив, що частина Донеччини, яка не окупована ворогом, укріплена Силами оборони. Тож якби Україна погодилась вийти з цієї частини, то хто гарантує, що Путін не піде далі, наприклад до Харкова. Зеленський зазначив, що Путін завжди хотів Харків. Крім того, у разі “здачі” Донбасу – у Путіна відкриється шлях до індустріального міста Дніпро.