ГоловнаПолітика

Зеленський: через обстріл РФ в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень

Президент України обговорив наслідки нічного російського терору із очільником Франції Емманюелем Макроном.

Зеленський: через обстріл РФ в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Франції Емманюелем Макроном, де глави держав обговорили жорсткий нічний російський обстріл.

"На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні", — зазначив президент Зеленський.

Глави держав скоординували дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді. "Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", — додав Зеленський.
