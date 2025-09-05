Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Політика

Трамп пригрозив ЄС через штраф, накладений на Google

Євросоюз оштрафував Google за порушення антимонопольних правил.

Трамп пригрозив ЄС через штраф, накладений на Google
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відреагував на штраф у розмірі 2,95 млрд євро, який Євросоюз наклав на Google

"Це дуже несправедливо, і американські платники податків не будуть цього терпіти! Як я вже говорив раніше, моя адміністрація НЕ дозволить, щоб ці дискримінаційні дії залишилися безкарними", – написав Трамп.

На його думку, Євросоюз "фактично забрав гроші, які інакше пішли б на американські інвестиції та робочі місця".

Президент США зазначив, що буде змушений ініціювати процедуру торговельного розслідування за розділом 301, аби "анулювати несправедливі штрафи, які накладаються на ці американські компанії, що сплачують податки".

  • Євросоюз оштрафував компанію Google на майже 3 млрд євро та зобов’язав припинити практику підтримки власних рекламних сервісів.
  • У 2023 році ЄС вже попереджав Google про зловживання у сфері рекламних технологій. Тоді йшлося про надання преференцій власним сервісам на шкоду конкурентам. Попередня очільниця антимонопольного відомства Маргрете Вестагер підкреслювала, що проблеми можна вирішити лише «обов’язковим продажем» частини бізнесу.
  • 4 вересня стало відомо, що французьке управління захисту даних (CNIL) наклало величезні штрафи на американського технологічного гіганта, а також китайського онлайн-ритейлера швидкої моди Shein за порушення законів про файли cookie в Інтернеті.
