Трамп пригрозив ЄС через штраф, накладений на Google

Президент США Дональд Трамп відреагував на штраф у розмірі 2,95 млрд євро, який Євросоюз наклав на Google.

"Це дуже несправедливо, і американські платники податків не будуть цього терпіти! Як я вже говорив раніше, моя адміністрація НЕ дозволить, щоб ці дискримінаційні дії залишилися безкарними", – написав Трамп.

На його думку, Євросоюз "фактично забрав гроші, які інакше пішли б на американські інвестиції та робочі місця".

Президент США зазначив, що буде змушений ініціювати процедуру торговельного розслідування за розділом 301, аби "анулювати несправедливі штрафи, які накладаються на ці американські компанії, що сплачують податки".