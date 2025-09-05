Хорватія не відправлятиме війська в Україну

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич прокоментував можливість направлення військ в Україну.
Про це повідомляє HRT.
“Хорватська армія не піде в Україну. Ми не готові, не хочемо і не плануємо відправляти хорватську армію в Україну. Останні кілька днів події відбуваються дуже швидко, і в деяких рішеннях, прийнятих окремими країнами-членами НАТО та Коаліцією охочих, згадується можливість виїзду цих солдатів. Хорватія в цьому не бере участі”, – сказав Анушич.
Він запевнив, що Хорватія продовжуватиме допомагати Україні в усьому, в чому допомагала досі – буде надавати політичну підтримку, допомогати з обладнанням, зброєю та фінансами.
- Прем’єр-міністри Польщі й Італії Дональд Туск і Джорджа Мелоні заявили, що їхні країни не мають наміру відправляти війська в Україну навіть після завершення війни.
-
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками наради лідерів країн «коаліції охочих» заявив, що питання можливого відправлення німецьких військових ухвалюватимуть «у відповідний час», після того як буде зрозумілим формат участі США та результати переговорного процесу.
- На зібранні лідерів коаліції 4 вересня, у якій брали участь 35 країн, узгодили політичні і військові рішення з надання Україні гарантій безпеки. Зокрема, 26 держав готові або надати контингент, або надати засоби для підтримки безпеки в небі і на морі, сказав французький президент Еммануель Макрон на брифінгу з президентом України.