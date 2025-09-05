Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаПолітика

Хорватія не відправлятиме війська в Україну

Водночас Хорватія продовжуватиме допомагати Україні в усьому, в чому допомагала досі.

Хорватія не відправлятиме війська в Україну
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич прокоментував можливість направлення військ в Україну.

Про це повідомляє HRT.

“Хорватська армія не піде в Україну. Ми не готові, не хочемо і не плануємо відправляти хорватську армію в Україну. Останні кілька днів події відбуваються дуже швидко, і в деяких рішеннях, прийнятих окремими країнами-членами НАТО та Коаліцією охочих, згадується можливість виїзду цих солдатів. Хорватія в цьому не бере участі”, – сказав Анушич.

Він запевнив, що Хорватія продовжуватиме допомагати Україні в усьому, в чому допомагала досі – буде надавати політичну підтримку, допомогати з обладнанням, зброєю та фінансами. 

  • Прем’єр-міністри Польщі й Італії Дональд Туск і Джорджа Мелоні заявили, що їхні країни не мають наміру відправляти війська в Україну навіть після завершення війни.

  • Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками наради лідерів країн «коаліції охочих» заявив, що питання можливого відправлення німецьких військових ухвалюватимуть «у відповідний час», після того як буде зрозумілим формат участі США та результати переговорного процесу. 

  • На зібранні лідерів коаліції 4 вересня, у якій брали участь 35 країн, узгодили політичні і військові рішення з надання Україні гарантій безпеки. Зокрема, 26 держав готові або надати контингент, або надати засоби для підтримки безпеки в небі і на морі, сказав французький президент Еммануель Макрон на брифінгу з президентом України.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies