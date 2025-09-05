Хорватія не відправлятиме війська в Україну

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич прокоментував можливість направлення військ в Україну.

Про це повідомляє HRT.

“Хорватська армія не піде в Україну. Ми не готові, не хочемо і не плануємо відправляти хорватську армію в Україну. Останні кілька днів події відбуваються дуже швидко, і в деяких рішеннях, прийнятих окремими країнами-членами НАТО та Коаліцією охочих, згадується можливість виїзду цих солдатів. Хорватія в цьому не бере участі”, – сказав Анушич.

Він запевнив, що Хорватія продовжуватиме допомагати Україні в усьому, в чому допомагала досі – буде надавати політичну підтримку, допомогати з обладнанням, зброєю та фінансами.