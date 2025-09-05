Макрон не буде запрошений відвідати Ізраїль у разі визнання палестинської державності

В Ізраїлі наголосили, що французька ініціатива підриває стабільність на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав свого французького колегу відкликати заплановане Парижем одностороннє визнання палестинської державності.

Про це повідомляє The Times of Israel.

МЗС Ізраїлю зазначило, що президент Франції Емманюель Макрон не буде запрошений відвідати Ізраїль, поки цей крок залишається на порядку денному.

Також головний дипломат Ізраїлю заявив, що французька ініціатива підриває стабільність на Близькому Сході та шкодить національним інтересам Ізраїлю та інтересам безпеки.

“Ізраїль прагне добрих відносин з Францією, але Франція повинна поважати позицію Ізраїлю, коли йдеться про питання, важливі для його безпеки та майбутнього”, – наголосив Саар під час розмови з французьким колегою.

Міністри закордонних справ також обговорили ситуацію в Смузі Гази, європейський процес повернення до Ірану, Лівану та війну в Україні.