Зеленський заявив, що Путін вдає, наче йому не потрібен мир, але тиск світу здатен зацікавити Росію закінчити війну

Нещодавно очільник Кремля заявив, що не проти переговорів із Зеленським, втім вважає, що домовитися з Києвом із ключових питань буде практично неможливо.

Вранці 5 вересня президент Володимир Зеленський, реагуючи на останні заяви очільника Кремля, заявив, що Путін вдає, наче йому не потрібен мир, але тиск світу здатен зацікавити Росію закінчити війну.

Про це глава держави написав у соцмережах.

“Говорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО”, – написав Зеленський.

Президент України додав, що надалі координуємось заради реальної дипломатії: “Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну. Дякую всім, хто допомагає”.

Зі свого боку, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також відреагував на заяви Путіна. “путін не хоче завершувати війну, він є головною проблемою. І тут або вже західна цивілізація почне діяти жорстко, причому не тільки проти цього сировинного придатка, а і проти його господарів з Глобального Півдня, або ж все продовжуватиметься далі”, – написав він.

Зазначимо, що нещодавно після повернення з Китаю Путін заявив, що не проти зустрічі з Зеленським у Москві, втім російський диктатор вважає, що домовитися з Києвом із ключових питань буде практично неможливо. Також очільник Кремля сказав, що іноземні контингенти в Україні будуть вважатися законною ціллю для ураження.