Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаПолітика

Зеленський заявив, що Путін вдає, наче йому не потрібен мир, але тиск світу здатен зацікавити Росію закінчити війну

Нещодавно очільник Кремля заявив, що не проти переговорів із Зеленським, втім вважає, що домовитися з Києвом із ключових питань буде практично неможливо.

Зеленський заявив, що Путін вдає, наче йому не потрібен мир, але тиск світу здатен зацікавити Росію закінчити війну
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Вранці 5 вересня президент Володимир Зеленський, реагуючи на останні заяви очільника Кремля, заявив, що Путін вдає, наче йому не потрібен мир, але тиск світу здатен зацікавити Росію закінчити війну.

Про це глава держави написав у соцмережах. 

“Говорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО”, – написав Зеленський. 

Президент України додав, що надалі координуємось заради реальної дипломатії: “Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну. Дякую всім, хто допомагає”.

Зі свого боку, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також відреагував на заяви Путіна. “путін не хоче завершувати війну, він є головною проблемою. І тут або вже західна цивілізація почне діяти жорстко, причому не тільки проти цього сировинного придатка, а і проти його господарів з Глобального Півдня, або ж все продовжуватиметься далі”, – написав він.

Зазначимо, що нещодавно після повернення з Китаю Путін заявив, що не проти зустрічі з Зеленським у Москві, втім російський диктатор вважає, що домовитися з Києвом із ключових питань буде практично неможливо. Також очільник Кремля сказав, що іноземні контингенти в Україні будуть вважатися законною ціллю для ураження.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies