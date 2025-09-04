Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Макрон заявив, що робота над гарантіями безпеки для України завершена і готова до політичного схвалення

Президент Франції зазначив, що гарантії погоджені на рівні міністрів оборони.

Макрон заявив, що робота над гарантіями безпеки для України завершена і готова до політичного схвалення
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення, передає “Європейська правда”.

У середу, 3 вересня, Макрон приймав у Єлисейському палаці свого українського колегу Володимира Зеленського.

Як зазначив президент Франції, робота, виконана військовими керівниками після саміту щодо України в Білому домі в середині серпня, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди.

"Завдяки вкладу, підготовленому, задокументованому і підтвердженому сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного схвалення", – сказав Макрон.

Своєю чергою Зеленський привітав прогрес, підкресливши, що гарантії є реальною, відчутною підтримкою України, а не символічними обіцянками.

Він додав, що попередні ініціативи коаліції, в які спочатку ніхто не вірив, також були реалізовані і працюють.

Зазначимо, що сьогодні, 4 вересня, у Парижі пройде засідання коаліції охочих. Після цього о 15:00 відбудеться телефонна розмова з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, а потім о 16:00 – пресконференція у французькому президентському палаці.
