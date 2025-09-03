Путін, Сі та Кім у Китаї на військовому параді, 2 вересня 2025

Під час військового параду в Китаї журналістам вдалося записати приватний обмін репліками між президентом Китаю Сі Дзіньпіном, очільником Кремля Владіміром Путіним та главою КНДР Кім Чен Ином щодо тривалості життя, передає Bloomberg.

«Раніше люди рідко доживали до 70 років, але в наші дні у 70 років ви все ще дитина», – сказав Сі.

На це Путін відповів, що з розвитком біотехнологій людські органи можна буде постійно пересаджувати, і люди зможуть ставати все молодшими і молодшими, і «навіть досягти безсмертя».

«За прогнозами, у цьому столітті є шанс дожити до 150 років», – відповів Сі.

Видання зазначає, що лідер КНДР нічого не сказав на ці слова Путіна та Сі.

Лідеру Китаю та очільнику Кремля по 72 роки, тоді як Кім Чен Ину, за різними даними, трохи більше сорока.