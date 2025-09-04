У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаПолітика

Шмигаль запропонував Новій Зеландії розглянути співробітництво у виробництві морських дронів

Також він запропонував взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних.

Шмигаль запропонував Новій Зеландії розглянути співробітництво у виробництві морських дронів
Зустріч україснької і новозеландської делегацій
Фото: Телеграм Дениса Шмигаля

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся у Києві із колегою із Нової Зеландії Джудіт Коллінз та головнокомандувачем Збройних сил країни, маршалом авіації Тоні Девісом.

Як розповів український міністр у телеграмі, делегації Нової Зеландії розповіли про поточну ситуацію на полі бою, ключові потреби нашої армії та обговорили пріоритети двосторонньої співпраці у сфері оборони. Зокрема, Шмигаль запропонував розглянути можливості співробітництва у виробництві морських дронів.

Також на зустрічі говорили про перспективи двосторонньої безпекової угоди, участь у Коаліції охочих та гуманітарні проєкти. 

"Запропонував Новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних. Ми також високо цінуємо участь новозеландських інструкторів у програмі підготовки українських військових Interflex", – написав очільник оборонного відомства. 

Він також подякував Новій Зеландії за допомогу в протидії тіньовому флоту Росії і закликав партнерів продовжувати та посилювати санкційний тиск на агресора, зокрема у питанні конфіскації заморожених російських активів.

  • У червні цього року Нова Зеландія оголосила пакет допомоги Україні на понад $9 млн, а перед цим запровадила санкції проти РФ та Білорусі.
Теми: , ,
﻿
