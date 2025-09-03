Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Мерц назвав Путіна «можливо, найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу»

Канцлер вже звинувачував Росію у «серйозних воєнних злочинах», однак особисто Путіна назвав «воєнним злочинцем» вперше.

Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Фрідріх Мерц різко розкритикував очільника Кремля Владіміра Путіна за його дії у війні в Україні, передає Der Spiegel. 

«Він воєнний злочинець. Він, мабуть, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо у великих масштабах. І ми просто повинні чітко розуміти, як поводитися з воєнними злочинцями. Немає місця для поблажливості», – сказав лідер ХДС в ефірі телеканалу Sat.1. 

Видання зазначає, що на посаді канцлера Мерц вже звинуватив Росію у «серйозних воєнних злочинах» та «тероризмі проти цивільного населення». Однак його особистий опис російського президента як «можливо, найсерйознішого воєнного злочинця нашого часу» є новим.

«У мене немає підстав вірити Путіну з жодного пункту», – сказав Мерц. 

Він зазначив, що російський президент наразі взагалі не бачить причин для наближення до припинення вогню чи навіть мирної угоди з Україною. 

«Ми повинні створити основу [для припинення вогню]. У військовому плані це буде складно, але економічно це можливо», – сказав Мерц.

Мерц зауважив, що необхідно забезпечити, щоб Росія більше не могла підтримувати свою воєнну економіку. 

«У цьому контексті я говорю про економічне виснаження, яке ми повинні "допомогти" досягти», – сказав Мерц. 

За його словами, цього можна досягти, наприклад, за допомогою тарифів для тих, хто все ще торгує з Росією.
