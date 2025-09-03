Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Нардепи планують проголосувати за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради завтра

Також мають скасувати годинний мораторій на новини з парламенту.

Нардепи планують проголосувати за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради завтра
Ярослав Юрчишин
Фото: facebook/Ярослав Юрчишин

Нардепи планують проголосувати за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради завтра, 4 вересня.

Про це повідомив нардеп, голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. 

“Новини щодо відновлення онлайн-трансляцій Ради. Давайте вже завтра. Погоджувальна рада керівників фракцій та груп включила Постанову першим питанням. На завтра. То ж є велика ймовірність що трансляції відновимо, а годинний мораторій на новини з ВРУ скасуємо 4 вересня”, – написав Юрчишин. 

Він сподівається, що всі технічні умови станом на завтра вдасться забезпечити.
