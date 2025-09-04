Напередодні Філіпа Проніна, який нині обіймає посаду голови Служби фінмоніторингу, викликали до Верховної Ради для пояснень щодо звинувачень у корупції на будівництві фортифікацій.

Голова Державної служби фінансового моніторингу і колишній очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін сьогодні, 4 вересня, під час виступу в Раді назвав звинувачення в корупції на фортифікаціях брехнею.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Філіп Пронін, голова Фінмоніторингу та очільник Полтавської ОВА у 2024 році, прибув на виклик Парламенту. Розповідати про те, що все ок у фортифікаційних спорудах… Говорить все брехня, ціни взагалі вогонь, «хто будував - той знає»… Але була і явка з повинною. Сказав: «я особисто контролював будівництво фортифікацій», – йдеться в повідомленні Железняка.

Напередодні Железняк опублікував розслідування, в якому чиновників Полтавської ОВА звинувачують у тому, що вони привласнили половину з майже 400 млн грн, витрачених на фортифікації у Донецькій області. На той час Полтавську ОВА очолював Філіп Пронін. У розслідуванні із посиланням на військових експертів зазначається, що збудовані фортифікації більше схожі на інсталяцію палок.