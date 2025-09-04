У Верховній Раді проголосували за постанову, яка передбачає відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань парламенту в умовах воєнного стану.

За проголосували 266 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, необхідність ухвалення документа зумовлена змінами у безпековій ситуації, яка нині дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків.

Прямі ефіри засідань були призупинені з початку повномасштабного вторгнення Росії з міркувань безпеки. Натомість депутати працюють у режимі одного триваючого пленарного засідання з обмеженням поширення інформації про його перебіг.

Постанова передбачає скасування заборони поширювати інформацію про початок та перебіг засідань лише через годину після оголошення перерви у засіданні.

У документі підкреслюється, що «відновлення трансляцій сприятиме прозорості й підзвітності роботи Верховної Ради, зміцнить довіру громадян і відповідатиме міжнародним рекомендаціям, зокрема виробленим у межах Діалогів Жана Моне», - зазначено у записці.

Реалізація постанови не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету — трансляції здійснюватиме телеканал «Рада» у межах наявних технічних можливостей.

Водночас нардепи фракції «Європейської солідарності» поставили питання про конкретний час відновлення трансляції засідань Ради.

Віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що для цього необхідне підписання постанови спікером Русланом Стефанчуком. Та технічні питання відновлення трансляції опрацьовуються.

Опозиція вимагала поставити на додаткове голосування питання про відновлення трансляції вже сьогодні. Однак пропозицію підтримали лише 148 парламентарів.