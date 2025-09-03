Рада прийняла закон, згідно з яким за неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн

Також йдеться про адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту без поважних причин.

Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 11387, згідно з яким за неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн.

Як зазначає Судово-юридична газета, у Кодексі про адміністративні правопорушення та Кримінальному процесуальному кодексі будуть підвищені покарання за ухилення від явки до суду. Зокрема грошове стягнення для підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, який не з’явився без поважних причин на виклик суду зможе сягати до 12 тисяч грн.

Також суд імперативно зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності, тобто, перед КДКП та КДКА.

Зі свого боку, нардеп Ярослав Железняк зазначив, що в законопроєкті є правки, які встановлюють адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту всіх осіб (і особливо урядовців) без поважних причин.

Згідно з документом, неявка на виклик парламенту, комітетів та ТСК тягнутиме за собою накладення штрафу від 2500 до 3000 п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення - тягне за собою накладення штрафу від 3500 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.