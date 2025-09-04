У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСуспільствоВійна

Через обстріли окупантів у Дружківці поранені 7 людей

Під ворожий удар потрапили Слов’янськ, а також Новодонецька та Олександрівська громади, спалахнули пожежі.

Через обстріли окупантів у Дружківці поранені 7 людей

Унаслідок російських обстрілів у Дружківці Донецької області поранені 7 людей.

Про це повідомили у ДСНС.

Крім того, під ворожий удар потрапили Слов’янськ, а також Новодонецька та Олександрівська громади, спалахнули пожежі. Горіли адмінбудівля, склад та ін. Пошкоджені нежитлові будівлі та приватні будинки, відділення пошти, крамниця і кав’ярня.

Надзвичайникам доводилося призупиняти гасіння пожеж через повторні ворожі атаки.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 11 людей загинули й 16 отримали поранення.
