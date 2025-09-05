Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Уряд запустив інтерактивну мапу із місцями, де можна витратити «Пакунок школяра»

Нараз допомогу за цією програмою вже нараховано понад 103 тисячам сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.

Уряд запустив інтерактивну мапу із місцями, де можна витратити «Пакунок школяра»
ілюстративне фото
Фото: Микола Дзюба

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України спільно з Державною службою України у справах дітей запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу. Цей інструмент дозволить знайти магазини, де доступна оплата в межах програми «Пакунок школяра», передає урядовий портал. 

У межах другого траншу було профінансовано виплати для майже 18 тисяч родин. Станом на сьогодні, 5 вересня, загалом допомогу вже нараховано понад 103 тисячам сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.

Онлайн-дашборд є лише навігатором та не охоплює всіх магазинів. Хоча перелік не є вичерпним, на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. На дашборді є фільтри за областю та територіальною громадою.

Загалом на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні.

Участь у програмі відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності «Торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям».

Батьки та інші законні представники першокласників можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці по всій Україні, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми:

  • 5641 — дитячий одяг;
  • 5651 — одяг для всієї родини;
  • 5661 — магазини взуття;
  • 5943 — канцелярські товари.

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року — подати заяву на отримання допомоги можна через застосунок Дія або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
