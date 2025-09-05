Уряд запустив інтерактивну мапу із місцями, де можна витратити «Пакунок школяра»

Нараз допомогу за цією програмою вже нараховано понад 103 тисячам сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України спільно з Державною службою України у справах дітей запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу. Цей інструмент дозволить знайти магазини, де доступна оплата в межах програми «Пакунок школяра», передає урядовий портал.

У межах другого траншу було профінансовано виплати для майже 18 тисяч родин. Станом на сьогодні, 5 вересня, загалом допомогу вже нараховано понад 103 тисячам сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.

Онлайн-дашборд є лише навігатором та не охоплює всіх магазинів. Хоча перелік не є вичерпним, на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. На дашборді є фільтри за областю та територіальною громадою.

Загалом на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні.

Участь у програмі відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності «Торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям».

Батьки та інші законні представники першокласників можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці по всій Україні, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари.

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року — подати заяву на отримання допомоги можна через застосунок Дія або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.