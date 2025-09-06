У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уночі РФ запустила по Україні понад 90 ударних безпілотників

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем.

Уночі РФ запустила по Україні понад 90 ударних безпілотників
Фото: Генштаб

Росія у ніч на 6 вересня атакувала Україну 91 ударним БпЛА, Сили ППО знищили 68 безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Противник атакував 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: повітряні сили

Силами ППО збито та подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Декілька ворожих БпЛА – в повітрі, атака триває!" — наголошують у повітряних силах.
﻿
