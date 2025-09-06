Уночі РФ запустила по Україні понад 90 ударних безпілотників

"Декілька ворожих БпЛА – в повітрі, атака триває!" — наголошують у повітряних силах.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Силами ППО збито та подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росія у ніч на 6 вересня атакувала Україну 91 ударним БпЛА, Сили ППО знищили 68 безпілотників.

