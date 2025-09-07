Сили оборони за добу ліквідували ще 970 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.25 орієнтовно склали:

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 970 російських окупантів, пише Генштаб.

РФ на війні в Україні втратила близько 1 088 150 військових.

