Сили оборони за добу ліквідували ще 970 російських окупантів

РФ на війні в Україні втратила близько 1 088 150 військових.

Сили оборони за добу ліквідували ще 970 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 970 російських окупантів, пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1 088 150 (+970) осіб
  • танків – 11163 (+2) од
  • бойових броньованих машин  – 23254 (+11) од
  • артилерійських систем – 32516 (+42) од
  • РСЗВ – 1481 (+1) од
  • засоби ППО  – 1217 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 56817 (+294)
  • крилаті ракети  – 3686 (+0)
  • кораблі / катери  – 28 (+0)
  • підводні човни  – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61054 (+104)
  • спеціальна техніка  – 3961 (+4)

Дані уточнюються.
