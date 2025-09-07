Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
​Кримські цілі
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
"Відповідальність неминуча": Москву прикрасили листівками на честь Дня воєнної розвідки в Україні

"Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром".

"Відповідальність неминуча": Москву прикрасили листівками на честь Дня воєнної розвідки в Україні
"Вітальні" листівки в Москві
Фото: ГУР Міноборони

Сьогодні столицю Росії "прикрасили" листівками до Дня воєнної розвідки в Україні, яка сьогодні відзначає свою 33-ту річницю. 

Про це LB.ua повідомили джерела в ГУР Міноборони.

Одночасно у різних районах Москви у публічних місцях - на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і на стінах підʼїздів - зʼявилися листівки. На них зображений логотип ГУР МО та нагадування всім москвинам, що "відповідальність неминуча". 

"Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром", - зазначив співрозмовник у ГУР МО.

Фото: ГУР Міноборони

Фото: ГУР Міноборони
