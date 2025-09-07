"Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром".

Сьогодні столицю Росії "прикрасили" листівками до Дня воєнної розвідки в Україні, яка сьогодні відзначає свою 33-ту річницю.

Про це LB.ua повідомили джерела в ГУР Міноборони.

Одночасно у різних районах Москви у публічних місцях - на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і на стінах підʼїздів - зʼявилися листівки. На них зображений логотип ГУР МО та нагадування всім москвинам, що "відповідальність неминуча".

"Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром", - зазначив співрозмовник у ГУР МО.

Фото: ГУР Міноборони