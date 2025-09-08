Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Благодійники спільно з ГУР встановили ігровий майданчик у садочку "Сонечко", який зазнав руйнувань після удару РФ

У 2022 році дитячий садочок "Сонечко" у селі Королівка потрапив під російський обстріл.

Благодійники спільно з ГУР встановили ігровий майданчик у садочку "Сонечко", який зазнав руйнувань після удару РФ
Фото: ГУР МО

У селі Королівка Макарівського району відкрили новий дитячий майданчик на території садочка “Сонечко”. Його придбали та встановили благодійний фонд “Вогонь запеклих не пече” разом із благодійниками з ГУР МО України.

Про це розповіли у ГУР МО України.

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році дитсадок зазнав руйнувань внаслідок ворожого удару — було знищено дах та вибиті вікна. Тепер же тут знову чути дитячий сміх та радість.

"Ми щиро вдячні фонду, Кирилу Олексійовичу Буданову та всій команді ГУР за вагомий внесок у розвиток і майбутнє наших дітей. Дякуємо, що ви не лише захищаєте державу, а й даруєте дітям радість у такий непростий час. Це приклад великого серця й справжньої турботи", — сказала завідувачка садочка Наталія Ткачук.

Відновлення майданчика стало символом того, що навіть у час війни важливо захищати дитинство та будувати майбутнє для нових поколінь українців.
